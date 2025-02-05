Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verilen İller

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Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında yurttan kartpostallık görüntüler gelmeye devam ediyor. Kar yağışının birçok ili etkilemesiyle birlikte valiliklerden ve yetkili kurumlardan okulların tatil edilmesiyle ilgili açıklamalar ardı ardına geliyor. İşte, okulların tatil edildiği iller:

GÜMÜŞHANE’DE EĞİTİME ARA

Gümüşhane’de kar yağışı nedeniyle bugün tüm okullar eğitime ara verdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ifade edildi. Ulaşımda yaşanabilecek risklere karşı tüm okulların tatil edildiği belirtilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KAYSERİ’DE HAVA DURUMU

Kayseri’de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, il genelinde kar yağışının devam edeceği ve sıcaklığın eksi 5 dereceye kadar düşmesinin beklendiği vurgulandı. Açıklamada, “Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla, resmi ve özel kreşler, okullar ve eğitim kurumları 6 Şubat 2025 günü eğitime bir gün süreyle ara verilecektir,” ifadeleri yer aldı.

SİVAS’TA KAR ENGELİ

Sivas’ta kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim öğretime bugün ara verildi. Valilikten gelen açıklamada, Meteorolojik verilere dayanarak, kar yağışının ulaşımda aksama ve don gibi olumsuzluklara neden olabileceği ifade edildi. Buna bağlı olarak, tüm eğitim kurumlarının eğitime ara verileceği duyuruldu. Ayrıca, kreş ve anaokuluna çocuğu bulunan kadın personel ile hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

ADANA’DA TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi. Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Cemil Can, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının etkili olduğunu belirtti. Ulaşımda oluşabilecek riskler nedeniyle, kırsal mahallelerden taşımalı eğitim ile okula giden öğrenciler için 6 Şubat 2025 Perşembe günü bir gün süreyle eğitime ara verildiğini açıkladı.

DÜZCE’DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Düzce’de etkili olan kar nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi. Düzce Valisi Selçuk Aslan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışının devam edeceğini belirtti. Vali Aslan, “6 Şubat Perşembe ilimiz genelinde eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir,” açıklamasında bulundu. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.

TRABZON’DA İKİ İLÇEDE TATİL

Trabzon’da etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle 6 Şubat Perşembe günü Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde okullar tatil edildi. İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, “Tonya ilçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle 6 Şubat 2025 Perşembe günü taşımalı eğitim gören öğrencilerimizin eğitime 1 gün ara verilmiştir. Şalpazarı ilçemizde de tüm kademelerde eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir,” denildi.

NİĞDE’DE HAVA ŞARTLARI

Niğde’de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, buzlanma ve olumsuz hava şartlarının yaşanabileceği belirtilerek, “Meteorolojik verilere göre, ilimiz genelinde kar yağışı bugün başlayacak ve 6 Şubat Perşembe gününe kadar devam edecektir,” ifadeleri kullanıldı.

SİNOPTAN TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Sinop’ta da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 6 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildi. Sinop Valiliği, şehir genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle önleyici bir tedbir olarak, taşımalı eğitim veren okullarda 1 gün süre ile eğitime ara verileceğini bildirdi.

BALIKESİR’DE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde de Hıfzısıhha Kurulu kararı gereği taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Dursunbey Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 6 Şubat 2025 Perşembe günü ara verildiği belirtildi.

ELAZIĞ’DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ

Elazığ’da kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi. Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, mevcut yağışın kara döneceğini ifade etti. Elazığ’daki ilçelerin kaymakamları durumu değerlendirerek, gerekli önlemleri alacaklardır.

BOLU’DA TATİL HABERLERİ

Bolu’da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Vali Abdulaziz Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezleri dâhil olmak üzere eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verileceğini belirtti. Ayrıca, hamile ve engelli çalışanlar ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler de idari izinli sayılacak.