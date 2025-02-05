Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verilen İller

OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yurt genelinde kar yağışının etkisinin artması ile birçok şehirde eğitim-öğretime ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarılar sonrasında birçok ilde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Bu kapsamda birçok il, okulların tatil edildiğini duyurdu.

ORDU’DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ

Ordu Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle 5 ilçenin tamamında ve 6 ilçede kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Valilikten gelen bilgilere göre, ildeki yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Korgan ve Mesudiye ilçelerinde tamamen, Akkuş, Çamaş, Çaybaşı, İkizce, Kabadüz ve Ulubey ilçelerinde ise kısmen eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Açıklamada, “Akkuş ilçemizin Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu hariç diğer tüm okullarında, Çamaş ilçemizin Edirli Kocaman İlk ve Ortaokulu ile Türk Telekom ÇPL hariç diğer tüm okullarında 6 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime ara verildi” denildi. Ayrıca engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

SAKARYA’DA TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

Sakarya’nın Hendek ilçesinde kar yağışının etkisini artırması nedeniyle bazı mahallelerde taşımalı eğitime 2 gün ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen uyarılar doğrultusunda, Hendek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Mevcut hava şartlarının olumsuz olması ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle taşımalı eğitime 05.02.2024 Çarşamba ve 06.02.2024 Perşembe günlerinde ara verildi” denildi. Hendek’in kırsal bölgelerinde de etkili olan kar yağışı, eğitimin devam etmesine engel oldu.

GÜMÜŞHANE’DE EĞİTİME ARA

Gümüşhane’de yoğun kar yağışının etkisiyle 6 Şubat Perşembe günü il genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verilecek. Gümüşhane Valiliği, meteorolojik tahminlere dayalı olarak yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışının 6 Şubat tarihine kadar devam edeceği ve buzlanma riskinin oluşabileceği göz önünde bulundurularak il merkezi ve tüm ilçelerde eğitim ve öğretime ara verilecektir” ifadesinde bulundu. Ayrıca, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan kamu görevlilerinin de idari izinli olacağı belirtildi.