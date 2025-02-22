Kar Nedeniyle Ertelenen Ehliyet Sınavı Tarihi

EĞİTİM VE SINAV FAALİYETLERİ ETKİLENİYOR

İstanbul, kar yağışının etkisiyle olumsuz hava koşullarının etkisi altına girdi. Bu durum, kentteki eğitim ve sınav faaliyetlerini aksatmaya başladı. 23 Şubat 2025 tarihinde, İstanbul genelindeki çeşitli kurs ve merkezlerdeki sınavlar ve eğitimler iptal edildi. Bu tarihlerde ehliyet sınavına girecek olan adaylar, yeni takvimle ilgili bilgi arayışına girdi. Peki, ehliyet sınavı ne zaman ertelendi ve ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

EHLİYET SINAVININ YENİ TARİHİ BEKLENTİSİ

Ertelenen ehliyet sınavlarının yeni tarihine dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. İstanbul Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı, hava koşullarını değerlendirerek önümüzdeki günlerde yeni sınav tarihlerini duyuracak. Adayların bu süre zarfında gelişmeleri takip etmesi, önemli bir konu haline geliyor.