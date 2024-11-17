“Kar Olmadan Uludağ Tatili Fiyatları”

ULUDAĞ’DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

İki bölgede toplam 5 bin yatak kapasiteli 17 oteli ile kayak tutkunlarının gözde mekanı durumundaki Uludağ’da, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde ilerliyor. Durum böyle olunca henüz kar yağışıyla karşılaşılmadı. Ancak, 300 ile 1980 metre uzunluğunda 20 kayak pistinin yer aldığı bölgede oteller, yerli ve yabancı turistleri ağırlamak için hazırlıklarını devam ettiriyor.

YÜKSEK KONAKLAMA FİYATLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Orta Doğu, Uzak Doğu ve Avrupa’dan yoğun ilgi gören Uludağ’da tatil yapmak isteyenlerin en az 7 bin lira ödemesi gerekiyor. Özellikle özel hizmetler sunan, şömine ve jakuzi içeren kral dairelerinin gecelik fiyatları 60 bin liradan başlayarak 127 bin liraya kadar çıkabiliyor.

OTEL İŞLETMECİLERİ ÜMİTLİ

Uludağ’daki otel işletmecisi Süleyman Güngör, hazırlıkların tamamlandığını ama beklenen kar yağışının hâlâ gerçekleşmediğini ifade etti. Güngör, “Uludağ şu anda sessiz, karı bekliyoruz aslında. Karın yağmasıyla beraber harekete geçeceğini düşünüyoruz. Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz sezona göre, sadece tek eksiğimiz beyaz karın olmaması. Onun da inşallah önümüzdeki haftalarda geleceğini düşünüyoruz. Tabii maliyetlerin de artmasıyla şu anda kişi başı 7-8 bin liralardan başlıyor oda fiyatlarımız. 60 bin liraya kadar oda var. Yeme, içme, jakuzisi, şöminesi her şeyi mevcut. Özel servisi de var. Her şey dahil fiyatlar. Normalde bizim sezonumuz Aralık 10-20 arasında başlıyor, kar yağmasıyla beraber,” sözlerini paylaştı.