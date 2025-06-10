Kar Tünellerinde Serinlemek İçin Git!

SICAK HAVA NEDENİYLE SERİNLEMEYİ SEÇİYORLAR

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Batman’da, vatandaşlar serinlemek için Sason ilçesindeki kar tünellerini tercih ediyor. 2900 rakımlı Mereto Dağı’nın eteklerinde yer alan bu tüneller, 100 metreden uzun bir yapıya sahip. Sason ilçesinde şehit yakınlarıyla birlikte kar tünellerine gelen Sason Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mutalip Çelik, aşırı sıcakların yaşandığı bu günlerde serinlemenin önemine dikkat çekiyor.

İNSANLAR SERİNLİĞİ VURGULUYOR

Çelik, “Bugün Batman Sason’un en uzak köyü olan Mereto Dağı eteklerindeki Karayün köyünde şehit yakınlarımız ile birlikte kar tünellerini görmeye geldik. Hava sıcaklığı 40 dereceyi bulurken, kar tünellerinde bu sıcaklık yalnızca 1-2 derece civarında. Ortalama yüksekliği 2 metre, genişliği 6 metre ve uzunluğu 100 metre civarında olan bu kar tünelleri, serinliğin adresi. Ülkemizin birçok yerinde sıcaklıklar çok yükselirken, burası gerçekten serin ve bir nimet. İlçedeki ve ilimizdeki vatandaşları buraya gelmeye davet ediyorum.” dedi.

HERKESİ DAVET EDİYORLAR

Karayün köyü Muhtarı Cemel Bulu, her gün bölgeden gelen vatandaşların kar tünellerini gezmek için geldiğini belirtti. “Doğu ve Güneydoğudaki vatandaşlarımızı buraya bu güzel manzarayı görmeye davet ediyoruz. Burası yıl boyunca serin ve kar görmek mümkün. Herkesi burada ağırlamak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Sason ilçesindeki Karayün köyü yakınlarındaki kar tünellerine giren ziyaretçiler, sıcak havada keyifli vakit geçiriyor ve hatıra fotoğrafları çektirerek serinliğin tadını çıkarıyor.