Kar Tünellerinde Sıcaklık Stresi Unutuluyor

VATANDAŞLAR SERİNLEMEK İÇİN KAR TÜNELLERİNE AKINLIYOR

Batman’da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı dönemlerde vatandaşlar, Sason ilçesindeki Mereto Dağı’nın eteğinde yer alan, uzunluğu 100 metreyi geçen kar tünellerinde serinlemenin tadını çıkarıyor. Sason ilçesinde şehit yakınlarıyla birlikte bu kar tünellerini ziyaret eden Sason Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mutalip Çelik, sıcak yaz günlerinde Batman ve çevresindeki sıcaklıkların 40 dereceyi bulduğunu ifade ediyor. “Bu gün Batman Sason’un en uzak köyü Mereto Dağı eteklerindeki Karayün köyünde şehit yakınlarımız ile birlikte kar tünellerini görmeye geldik. Şu anda Batman ve ilçelerinde hava sıcaklığı 40 dereceyi bulurken, içinde bulunduğumuz bu kar tünellerinde hava sıcaklığı 1-2 derece civarındadır. Bu kar tünellerinin ortalama yüksekliği 2 metre, genişliği 6 metre ve uzunluğu ise 100 metre civarındadır” diyen Çelik, buradaki serinliği ve farklı atmosferi görmek için herkesi davet ediyor.

HERKESİ KAR TÜNELLERİNE BEKLİYORUZ

Karayün köyü Muhtarı Cemel Bulu ise, “Başta Doğu ve Güneydoğudaki vatandaşlarımız olmak üzere herkesi buraya bu güzel manzarayı görmeye davet ediyoruz. Burası gerçekten çok serin, yıl boyunca buralarda kar görmek mümkündür. Herkesi burada ağırlamak istiyoruz” diyerek bölgenin cazibesini vurguluyor.

Sason ilçesindeki Karayün köyü yakınlarındaki kar tünellerine gelen vatandaşlar, burada hatıra fotoğrafları çektirerek sıcak havadan kaçmanın tadını çıkarıyor ve serin ortamda güzel vakit geçiriyor.