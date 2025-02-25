Kar ve Yağmur İçin Kritik Uyarı

METEOROLOJİK UYARILAR VE BEKLENTİLER

Meteoroloji verileri, İzmir, Muğla, Manisa, Sinop, Edirne’nin güney kısımları ve Antalya’nın batı sahillerinde sağanak yağış olacağını gösteriyor. Diğer yandan, Çanakkale, Balıkesir, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı meydana gelecek. Kuzey, iç ve doğu alanlarda buzlanma, don ve sis olayları gözlemleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Ülke genelindeki hava sıcaklıkları ise 3 ila 5 derece artacak fakat bu artışa rağmen sıcaklık mevsim normallerinin altında kalmaya devam edecek. Özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu’da gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE ÖNLEMLER

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki dik yamaçlarda çığ tehlikesi sürüyor. Bununla birlikte, kuzey, iç ve doğu bölgelerde meydana gelebilecek buzlanma ve don olayları sebebiyle sürücüler ve yayaların dikkatli olması gerektiği belirtiliyor. Meteoroloji, Artvin ve Rize için “turuncu kodlu” uyarı yayımladı. Bu alanlarda yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle dikkatli olunması önem taşıyor.

MARMARA BÖLGESİ’NDE HAVANIN DURUMU

Marmara bölgesi genel olarak parçalı ve çok bulutlu hava koşullarına sahip. Çanakkale, Balıkesir ve Edirne’nin güney kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur görülmesi bekleniyor.

İstanbul’da hava sıcaklığı 7°C, parçalı ve çok bulutlu; Edirne’de ise 11°C, güney kesimleri yağmurlu olarak öngörülüyor. Kocaeli’de hava durumu da 8°C, parçalı ve çok bulutlu olarak kaydedildi.