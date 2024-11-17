Kar ve Yoğun Tipi Nedeniyle Araç Geçişi Yasaklandı

YOĞUN KAR VE TİPİ ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Damal-Posof ile Ardahan-Ardanuç kara yolunda oluşan buzlanma, kar ve yoğun tipinin etkisiyle tır ve ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor. Ardahan’ın yüksek bölgelerinde etkisini artıran bu hava koşulları, şehir ile Karadeniz arasında bağlantı sağlayan yolları aksatıyor. Özellikle 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi’nde ciddi buzlanma oluştu.

ZİNCİR TAKMAYAN ARAÇLAR GEÇİŞ YAPAMIYOR

Ardahan-Şavşat kara yolunda da benzer şekilde, zincirsiz ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Sahara geçidindeki buzlanma sebebiyle zorlanan sürücülere, karayolları ekipleri yardım ediyor. Bu koşullar, sürücülerin güvenli bir şekilde yollarını devam ettirmelerini zorlaştırıyor.