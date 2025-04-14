Kar Yağışı Bazı İllerde Etkili

Kar yağışı yurdun bazı bölgelerinde etkili olmaya devam ediyor. Pazartesi ve Salı günü meydana gelen kar yağışları sonrası birçok ilde tatil kararı bekleniyor. Özellikle Kayseri’de okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Peki, Kayseri’de okullar tatil mi? 15 Nisan Salı Kayseri’de eğitim olmayacak mı? Olumsuz hava koşullarının yaşandığı Kayseri’de, Kayseri Valiliği’nin bu konu ile ilgili açıklamaları dikkatle izleniyor. Ancak henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

DOĞU ANADOLU’DA ETKİLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda görülecek kar yağışlarının bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması ve yarın (Salı) gece saatlerine kadar Hakkari il geneli, Van ile Bitlis’in güneyi, Siirt ve Şırnak’ın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun, 10-20 cm, bazı yerlerde 20 cm üzerinde olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar ve don olayına bağlı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.

KUZEYDOĞU İLÇELERDE DE UYARI VAR

Yapılan son analizlere göre, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde de görülecek kar yağışlarının bu akşamdan yarın (Salı) akşam saatlerine kadar Erzurum ve Bayburt genelinde, Erzincan doğusunda ve Kars’ın batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun, 10-20 cm, bazı bölgelerde 20 cm üzerinde olması öngörülüyor. Buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği hatırlatılıyor.