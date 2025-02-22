Kar Yağışı Erciş’te Sevinçle Karşılandı

KAR YAĞIŞI İLE SEVİNÇLİ ANLAR YAŞANDI

Kurak geçen aylardan sonra şubat sonunda Erciş ilçe merkezine yağan kar, ilçenin halkını sevindiriyor. Kar kalınlığı ilçede 25, yüksek kesimlerde ise 1 metreye kadar ulaştı. Kar yağışı ile tamamen beyaza bürünen ilçede, 60-65 yaş arası 6 kişi, kar sevinçlerini kardan damat ve gelin yaparak kutladı. Bu kişiler, kardan gelin ve damat yaptıktan sonra müzik ve davul eşliğinde halay çekti.

UZUN BİR BEKLENTİ SONUNDA YAĞDI

Faruk Poyrazoğlu, kar yağışının uzun bir süre beklenildiğini belirtti. “Uzun zamandır ilçemize kar yağmıyordu. Dün başlayan yoğun kar yağışı, yüzümüzü güldürdü. Ekinlerimiz, yer altı kaynaklarının suya ihtiyacı var. Bu da kar yağışının olması ile mümkündür. Kurak geçen günlerin ardından güzel bir kar yağışı oldu. Biz de bunu kutlamak için arkadaşlarla kardan gelin ve damat yapıp, davul ve müzik eşliğinde oynadık” diyerek kar yağışının önemini vurguladı.