Kar Yağışı Etkileri Sürüyor. Bayburt’ta Okul Tatil Mi?

Kar yağışı yurdun bazı bölgelerinde etkili olmaya devam ediyor. Pazartesi ve Salı günleri için okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Bayburt’ta okullar tatil mi? 15 Nisan Salı günü Bayburt’ta okul yok mu? Olumsuz hava koşullarının yaşandığı Bayburt’ta, okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda Bayburt Valiliği tarafından yapılacak açıklamalar büyük bir dikkatle takip ediliyor. Şu ana kadar bu konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil.

KAR YAĞIŞLARI ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda etkisini gösterecek kar yağışlarının, bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek yarın (Salı) gece saatlerine kadar Hakkari il genelinde, Van ve Bitlis’in güneyi, Siirt ve Bayburt’ın doğu ilçelerinde güçlü ve yer yer yoğun (10-20, yer yer 20 cm üzeri) şekilde olması bekleniyor. Bu durum, başta buzlanma ve don olaylarına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ile tipi gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği anlamına geliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Yine yapılan son değerlendirmeler doğrultusunda; Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde görülecek kar yağışlarının, bu akşam ile yarın (Salı) akşam saatleri arasında Erzurum ve Bayburt il genelinin yanı sıra Erzincan doğu ve Kars’ın batı ilçelerinde de kuvvetli ve yer yer yoğun (10-20, yer yer 20 cm üzeri) şekilde olması bekleniyor. Bu durum, ulaşımda sıkıntılara neden olabileceğinden, buzlanma ve don olaylarına karşı önlem alınması önem arz ediyor.