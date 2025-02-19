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Kar Yağışı Hangi Bölgelerde Etkili Olacak?

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HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre, Marmara, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevresinde aralıklı yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde sağanak yağış etkili olurken diğer alanlarda kar yağışı gözlemlenecek.

GÜÇLÜ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Kırklareli, Adana, Hatay, Muş’un batısı, Ardahan, Kars ve Erzurum’da kar yağışı oldukça kuvvetli olacak. Meteoroloji uzmanları, Perşembe gününden itibaren İstanbul’da yoğun kar yağışının beklendiğini aktarıyor.

UYARILAR YAPILIYOR

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde kar birikimi ve buzlanmaya karşı vatandaşları uyarıyor. Bu durum, çeşitli olumsuz koşulların ortaya çıkma ihtimalini artırıyor. Bu nedenle temkinli olmak önem taşıyor.

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