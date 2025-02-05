Kar Yağışı İçin 27 Şehir Uyarıldı

KAR YAĞIŞLARI YURDU ETKİSİ ALTINA ALACAK

Son dakika bilgilerine göre, kar yağışları ülke genelinde geniş alanlarda etkili olacak. Meteoroloji, 27 ile sarı kodlu uyarı yaparken, CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, beklenen 2 günlük kar yağışıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre; ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Kahramanmaraş, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Doğu Akdeniz kıyıları ile Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Hatay ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Düzce, İstanbul’un iç ve yüksek kesimleri ile Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

RÜZGAR VE BUZLANMA TEHLİKESİ

Rüzgarın, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden fırtına olarak eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis meydana gelebilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI BAŞLIYOR

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da bugün öğleden sonra kar yağışının başlayacağını söyledi. “Düşük semtlerde karla karışık yağmur, gece ise kar olarak görülecek. Yoğun bir yağış değil ama kar yağacak,” ifadelerini kullandı. Yağan karın 3 gün içinde erimemesi halinde 2 santim kadar bir kalınlığın geçmeyeceğini belirtti. Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat, Bayburt civarında çok yoğun kar yağışı olacağını ve Batı Karadeniz’deki karın ulaşımı etkileyebileceği bilgisi verildi. İstanbul’un yüksek semtlerinde, Arnavutköy, Ataşehir ve Şile’de kar yağışı bu gece bir örtü oluşturacak.

YENİ YAĞIŞLAR GELİYOR

Cuma sabahına kadar bu tür yağışlar ve soğuk havanın devam edeceği, ardından 13-14 Şubat’ta yeni bir kar yağışı bekleniyor. Bu yağışın biraz daha kuvvetli olması, yerde daha fazla kalabilmesi öngörülüyor. AKOM’dan alınan verilere göre, hava sıcaklığının bu akşam 4 derecenin altına inmesi bekleniyor. Kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı başlayacak. Açıklamada, sıcaklıkların 1-2 derece daha düşerek şehir merkezlerinde 3 ila 10 santimetre arasında kar kalınlığının oluşabileceği uyarısı yapıldı.

HAVA DURUMU VE TEHLİKELER

Hava sıcaklığı, özellikle kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece azalacak. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun güney ve doğusunda ise fırtına şeklinde eserken, yağışların İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı, İstanbul’un yüksek kesimleri gibi bölgelerde kuvvetli kar yağacağına dair uyarılar yapıldı. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesinin bulunduğu ve bu nedenle dikkatli olunması gerektiği bildirildi.