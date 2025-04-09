Kar Yağışı İçin Uyarı Geldi!

METEOROLOJİ’DEN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji, Konya için kar yağışı uyarısı yaptı. Öğrenciler ise 10 Nisan tarihinde Konya’da okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Konya’nın hava durumu 10 Nisan Perşembe günü için bazı tahminler mevcut. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporuna göre, 11 Nisan Cuma günü Konya’da kar yağışı bekleniyor. Bu kar yağışının 31 ilçede etkili olması planlanıyor.

YAĞIŞ BU GECE BAŞLIYOR

Kuraklıktan etkilenmiş olan Konya’da müjdeli haber bahar aylarında geldi. Meteorolojinin tahminlerine göre, Konya’da kar yağışının birkaç gün boyunca etkili olması öngörülüyor. Özellikle 9 Nisan Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren merkez ilçelerin yüksek kesimlerinde ve bazı diğer yerlerde kar yağışı kendini gösterdi. Ayrıca, Konya’ya bağlı şehirlerarası yolların bir kısmında fırtına ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Acil durum olmadıkça il dışına çıkılması önerilmiyor.

ULAŞIMDA ZORLUKLAR YAŞANIYOR

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı etkisini artırdı. Bu nedenle Karayolları ekipleri, iş makinaları ile kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı. İlk aşamada, Alacabel battı çıktı mevkiinden Karayolları Alacabel Bakımevine kadar yaklaşık 10 kilometrelik yol boyunca kar yağışı etkili oldu ve ilerleyen saatlerde Akseki-Seydişehir karayolunda da yoğun şekilde etkisini gösterdi. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bölgedeki bazı yollar kapanma riskiyle karşı karşıya.