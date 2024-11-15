Kar Yağışı İle İlgili Uyarılar!

KAR YAĞIŞI BEKLENTİLERİ

Kar yağışının ne zaman olduğu ve İstanbul’da kar yağıp yağmayacağı konusunda merak edilenler giderek artıyor. Hafta sonuna dikkat edilmesi gerekiyor, çünkü 6 ilde kar yağışı öngörülüyor. Meteoroloji, haftalık hava durumu raporunu duyurdu. Cuma gününden itibaren bazı bölgelerde kar ve sağanak yağışların Türkiye’yi etkisi altına alması bekleniyor. Meteoroloji uzmanı, İstanbul için kar yağışının tarihini duyurdu. İşte beklenen hava durumu detayları…

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, batı kesimlerin oldukça bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz ile Mersin, Adana, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Giresun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşeceği öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerinden, kuzeybatı kesimlerde ise kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden potansiyel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YAĞIŞLI HAVA SISTEMİNİN ETKİLERİ

Meteoroloji uzmanı Murat Acar, Türkiye’nin Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına gireceğini belirtti. Acar, “Yağışlı sistem geliyor ama Akdeniz’e indiği için ılık olarak gelecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyordu, yağışla beraber mevsim normalleri civarına düşecek” şeklinde konuştu. Ayrıca yağışların, Marmara’nın güneyi, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de kuvvetli olacağı ifade edildi.

HAFTA SONU YAĞIŞLAR

Cumartesi günü yağışlı sistemin daha belirgin hale geleceğini ve daha geniş bir alana yayılacağını vurguladı. Ege Bölgesi’nin kıyısının yanı sıra Antalya ve Doğu Akdeniz kıyılarında da etkili yağışlar bekleniyor. Pazar ve pazartesi günleri, yağışların doğuya kayacağı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun güneyinde etkili olacağı belirtiliyor.

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI BEKLENTİLERİ

Murat Acar, şehir merkezlerinde kar yağışının beklenmediğini ifade etti. Sadece önümüzdeki hafta Erzurum, Kars, Ardahan, Van, Hakkari’nin yüksek bölgeleri, Erzincan, Tunceli gibi şehirlerde kar ihtimali olduğunu vurguladı. İç ve batı kesimlerde kar yağışının beklenmediği de ekleniyor.

METEOROLOJİ UZMANINDAN UYARI

CNN TÜRK yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kış sıcaklıklarının düşmediğini ve hala sonbahar sıcaklıklarının devam ettiğini belirtti. Akşam saatlerinden itibaren Marmara ve Ege Bölgesi’nde büyük bir yağış bekleniyor. Bu nedenle İzmir’in kuzey ilçeleri ve Balıkesir çevrelerinde su baskınları meydana gelebilir. Eskişehir ve Ankara’nın kuzeyine de yağmur alınacağı öngörülüyor.

KAR YAĞIŞI NEDENİYLE DİKKAT!

Batı bölgelerinde kar yağışının aralık aylarında görünmeyeceği ve İstanbul’a karın ocak ayında geleceği belirtildi. Karın yerde tutup tutmayacağının ise henüz bilinmediği ifade ediliyor. Batı’daki kar yağışı için daha zaman olduğu, bu süreçte vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.