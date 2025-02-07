Kar Yağışı İstanbul Trafiğini Felç Etti

İSTANBUL’DA TRAFİK YOĞUNLUĞU ZİRVEDİ

İstanbul’da kar yağışının artmasıyla birlikte trafik yoğunluğu tavan yaptı. D-100 Kara Yolu, TEM Otoyolu, bağlantı yolları ve köprüler üzerinde sürücüler zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Uygulaması’na göre, Avrupa Yakası’nda trafik yoğunluğu yüzde 65, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 78 seviyesine ulaştı. Kent genelinde ise toplamda yüzde 69’a kadar yükseldi.

KÖPRÜLERDE TRAFİK DURMA NOKTASINDA

İki kıtayı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli’nde Edirne yönüne doğru trafik akışı yavaşladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yoğunluk Uzunçayır Kavşağı’ndan itibaren başlangıç gösterdi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde ise durum, Ümraniye’den köprü girişine kadar uzandı.

Avrupa Yakası’nda D-100 Kara Yolu’nda Ankara yönüne giden araçlar Zincirlikuyu ile Mecidiyeköy arasında zor ilerledi. Haliç Köprüsü’nden Edirnekapı’ya kadar yoğunluk gözlemlendi. TEM Otoyolu’nda ise Seyrantepe ile Gaziosmanpaşa arasında trafik durma noktasına geldi. Anadolu Yakası’nda ise D-100 Kara Yolu’nda Kadıköy ile Kartal arasında trafik iki yönlü olarak yavaşladı. TEM Otoyolu’nda Ataşehir ve Sancaktepe arası yoğun araç trafiğine sahne oldu.

HASARLI KAZALAR VE BUZLANMA TEHLİKESİ

Kar yağışı yaşanan İstanbul’un çeşitli bölgelerinde hasarlı ve yaralanmalı kazalar meydana geldi. Belediye ekipleri, bazı üst geçitlerde oluşan buzlanmayı önlemek adına tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Ayrıca, ara sokaklarda biriken kar nedeniyle bazı araçların ilerlemede zorluk çektiği görüldü.

TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK ARTTI

İşe ve okula gitmek isteyenler, metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğun kalabalık oluşturdu. Özellikle metrobüs duraklarında yolcular, araçlara binmekte güçlük çekti.

METEOROLOJİK UYARI: KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, İstanbul’da kar yağışı gün boyunca aralıklarla devam edecek. Hava sıcaklığının en yüksek 7 derece olması öngörülüyor. Öğleden sonra rüzgarın etkisini artırması ve Marmara Denizi için fırtına uyarısı yapılması bekleniyor. Yetkililer, sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.