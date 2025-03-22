Haberler

Kar Yağışı Kars’ı Beyaza Bürüdü

HAVA KOŞULLARI CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLİ

Kars’ta aniden ortaya çıkan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Meteoroloji yetkilileri, şehrin soğuk hava etkisinin birkaç gün sürmesini bekliyor. Bu süre zarfında kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde devam etmesi öngörülüyor.

KARS’TA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Baharı sabırsızlıkla bekleyen Karslılar, “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” ifadesini bir kez daha gündeme getiriyor. Özellikle yüksek bölgelerde etkili olan kar ve tipi, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

ŞU ANKİ DURUM

Kar yağışının etkili olduğu Kars’ta hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece olarak ölçülüyor. Ancak şu anda kentte ulaşıma kapalı yol bulunmuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Konut Aboneleri İçin Yeni Fatura Desteği Başlıyor

Elektrik faturalarında 417 kilovatsaat üzerindeki tüketim için sağlanan devlet desteği kaldırılarak, 1 Nisan'dan itibaren hakediş ve destek tutarları ayrı gösterilecek.
Haberler

Sarıkamış’ta Ayılar İlçe Merkezine İndi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kış uykusundan uyanan anne boz ayı ve yavruları, yiyecek bulmak için ilçe merkezine indirerek çevreyi araştırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.