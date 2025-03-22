Kar Yağışı Kars’ı Beyaza Bürüdü

HAVA KOŞULLARI CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLİ

Kars’ta aniden ortaya çıkan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Meteoroloji yetkilileri, şehrin soğuk hava etkisinin birkaç gün sürmesini bekliyor. Bu süre zarfında kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde devam etmesi öngörülüyor.

KARS’TA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Baharı sabırsızlıkla bekleyen Karslılar, “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” ifadesini bir kez daha gündeme getiriyor. Özellikle yüksek bölgelerde etkili olan kar ve tipi, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

ŞU ANKİ DURUM

Kar yağışının etkili olduğu Kars’ta hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece olarak ölçülüyor. Ancak şu anda kentte ulaşıma kapalı yol bulunmuyor.