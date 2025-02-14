Kar Yağışı Nedeniyle 15 İlde Okullar Tatil

METEOROLOJİK UYARILARLA BUZLANMA VE KAR TATİLİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarısı sonrasında 15 ilde 14 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime ara verildi. Valiliklerden art arda gelen açıklamalarda, kötü hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı gerekli önlemler alındığı ifade ediliyor.

NIĞDE’DE BUZLANMA RİSKİ NEDENİYLE TATİL

Niğde Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ildeki tüm resmi ve özel okullarda bir gün süreyle eğitime ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, kamu çalışanlarından hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunanların da idari izinli sayılacağı belirtildi.

AKSARAY’DA YOĞUN KAR ETKİLİ

Aksaray Valiliği, kar yağışının devam etmesi beklenen il genelindeki tüm eğitim kurumlarının bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin de idari izinli olacağı ifade edildi.

HAKKARİ’DE ÇIĞ VE HEYELAN UYARISI

Hakkari Valiliği, yoğun kar yağışının ardından çığ, heyelan ve buzlanma riskine karşı 14 Şubat’ta tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, hamile ve engelli kamu çalışanlarının izinli sayılacağı kaydedildi.

ORDU’NUN YÜKSEK KESİMLERİNDE EĞİTİM DURDU

Ordu Valiliği, kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı ve buzlanma riskinin devam ettiğini belirterek bazı ilçelerde okulların tatil edildiğini açıkladı. Aybastı, Gölköy ve Korgan gibi ilçelerde tüm okullar tatil olurken, diğer ilçelerde yalnızca taşımalı eğitim gören öğrenciler izinli sayıldı.

NEVŞEHİR’DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Nevşehir Valiliği, kar yağışı ve buzlanma gerekçesiyle il genelindeki tüm okulların tatil edildiğini bildirdi. Kamu çalışanlarından hamile, engelli ve kreş çağındaki çocuğu olan kadın personelin de idari izinli olduğu açıklandı.

ERZİNCAN VE SİVAS’TA YOĞUN KAR ALARMI

Erzincan Refahiye Kaymakamlığı, kar yağışı sonrasında oluşabilecek buzlanma riski nedeni ile eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Sivas Valiliği ise kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının düşeceği ve buzlanma riskinin artacağını ifade ederek eğitimi durdurdu.

BİNGÖL’DE KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR

Bingöl Valiliği, kar yağışının ve olası ulaşım aksaklıklarının etkisiyle 14 Şubat’ta tüm okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi. Kamu kurumlarındaki hamile ve engelli personel, idari izinli olacak.

KARAMAN’DA TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN TATİL KARARI

Karaman Valiliği, kar yağışının ardından yolların buzlanması nedeniyle trafik güvenliğini sağlamak adına eğitimin durdurulduğunu açıkladı. Tatil kararı ile birlikte, hamile ve engelli kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı belirtildi.

DİĞER İLLERDE TATİL DETAYLARI

Bitlis: İl genelinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi.

Van: Kar ve sis nedeniyle ulaşımda risk oluşturan ilçelerde eğitim durdu.

Kırşehir: Tüm okullar tatil edildi ve kamu çalışanları için de idari izin verildi.

Şırnak ve Diyarbakır: Özellikle kırsal bölgelerde taşımalı eğitime ara verildi.

Tunceli: Pülümür ilçesinde okullar tamamen tatil edilirken, diğer ilçelerde yalnızca taşımalı eğitim durduruldu.