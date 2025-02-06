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Kar Yağışı Uludağ’da Turist Akınına Neden Oldu

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ULUDAĞ’DA KAR YAĞIŞI SONRASI TURİST AKINI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrası Uludağ’da etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 94 santimetreye ulaştı. Kar yağışını duyan yerli ve yabancı turistler kayak pistine akın etmeye başladı.

KONTROL NOKTASINDA İLGİÇ ANLAR YAŞANDI

Tekirdağ’dan 300 kilometre yol kat ederek Uludağ’a gelen bir sürücü, gişelerde jandarmanın kar lastiği ve zincir denetimine takıldı. Jandarma ekiplerinin, kar yağışı nedeniyle olası risklere karşı yaptığı uygulamada sürücü, aracının lastiklerinin dört mevsim olduğunu belirterek ekipleri ikna etmeye çalıştı.

SÜREKLİ DİYALOG VE İKNA ÇABALARI

Sürücü, jandarma ekiplerine dakikalarca dil dökmesine rağmen, ekiplerin müdahalesinin ardından geri gönderildi. Aracındaki eksiklikleri gideren sürücü, daha sonra ailesiyle birlikte Uludağ’a tekrar çıkmayı başardı. Bu olay, basın mensuplarının kameralarıyla kaydedildi ve diyalog, dikkat çekti.

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