Kar Yağışı ve Fırtına Uyarısı Geldi

KAR YAĞIŞLARI ETKİN OLARAK DEVAM EDİYOR

Lapa lapa kar yağışları sürerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul dahil birçok il için yeni uyarılar yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Balıkesir çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Hakkari’nin doğusunun aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve İstanbul çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don, ayrıca pus ve yer yer sis görülebiliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜK SEYREDECEK

Hava sıcaklıklarının önemli bir değişiklik göstermeyeceği, ülke genelinde mevsim normallerinin altında kalacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genel olarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kıyı Ege’de ise kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde bekleniyor. Marmara ve Kıyı Ege’de rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarıları yapılıyor.

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ve yurdun iç ile doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bu sebeplerle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor. AKOM, İstanbul için yaptığı açıklamada, “İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor. İlin genelinde sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca 5-8 derece aralığında, kış değerlerinde kalacağı tahmin ediliyor.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, Sağanak yağışlı geçmesi beklenen hafta sonunun ardından pazartesi günü İstanbul’da yeniden kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

MARMARA’DA YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Marmara’nın çok bulutlu ve bölgenin doğu kesimleri ile Balıkesir çevreleri, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğusunun yağışlı geçeceği, bu yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ayrıca kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği öngörülüyor.

ŞEHİR HAVA DURUMLARI

Çanakkale 2°C, 5°C Çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; Edirne -1°C, 5°C Çok bulutlu; İstanbul 3°C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu; Sakarya 3°C, 6°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Ege Bölgesi, parçalı ve az bulutlu; Aydın 3°C, 10°C parçalı ve çok bulutlu; Muğla -1°C, 11°C. Akdeniz Bölgesi, parçalı ve az bulutlu; Adana 2°C, 16°C. İç Anadolu, parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor; Ankara -2°C, 4°C. Batı Karadeniz, çok bulutlu aralıklı yağışlı, bu yağışlar kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Doğu Anadolu’da çok bulutlu ve Kars, Ardahan, Iğdır çevreleri ile Hakkari’nin doğu ilçelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma, don ve sabah saatlerinde pus ile yer yer sis bekleniyor. Ayrıca, bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Erzurum -11°C, -3°C, Kars -11°C, -3°C, Malatya -7°C, 1°C, Van -10°C, 0°C.

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA HAVA DURUMU

Güneydoğu Anadolu’da parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğusunda pus, yer yer sis görülebiliyor; Diyarbakır -2°C, 11°C, Gaziantep -2°C, 11°C.