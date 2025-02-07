Kar Yağışı ve Fırtına Uyarısı Yapıldı

HAVA DURUMU VE EĞİTİM DURUMU

Türkiye genelinde soğuk ve kar yağışlı hava hali devam ediyor. 7 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiği iller arasında belirgin olanlar neler? İstanbul’da gece boyunca etkili olan kar yağışı, birçok şehirde eğitimde aksamalara neden oldu. Bugün hava durumu nasıl olacağına dair Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminleri dikkat çekiyor. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olması yanı sıra bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor. Özellikle, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneybatısı gibi alanlarda bu tür hava olayları yaşanabiliyor. Mevsim normallerinin altında kalacağı ifade ediliyor.

KUZEY RÜZGARLARINA DİKKAT

Meteorolojik uyarılara göre, kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, zamanla orta kuvvetli rüzgarın esmesi bekleniyor. Bu rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneyi başta olmak üzere bazı bölgelerde kısa süreli fırtına şeklinde olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle, kötü hava koşullarından kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmak gerekmektedir. Ayrıca, bazı bölgelerde çığ tehlikesi ve buzlanma riski de var. Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kısımlarında bu durumun yaşanma olasılığı bulunuyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara bölgesinde, özellikle İstanbul’da, karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İstanbul’da hava durumu için sıcaklığın en yüksek 7 derece olması bekleniyor. Ege’de genel olarak parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacakken, Akdeniz bölgesinde ise Osmaniye çevrelerinde yağmur, Kahramanmaraş’ta ise karla karışık yağmur yaşanabiliyor. İç Anadolu’da ise bölgedeki doğu kesimlerde, özellikle Eskişehir, Konya ve Çankırı çevrelerinde kar yağışı bekleniyor.

OKUL TATİLLERİ VALİLİK AÇIKLAMALARI

Bursa’da kar yağışı nedeniyle, Büyükorhan ilçesinde okullar tatil edildi. Ayrıca Orhaneli, İnegöl ve Yenişehir ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi. İstanbul’da birçok sürücü de kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Amasya’da ise kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi ve bazı yollar ulaşıma kapandı. Konya’da, olumsuz hava koşulları nedeniyle çeşitli mahallelerde ve ilçelerde eğitim durduruldu. Diğer yandan, Giresun’un 5 ilçesinde de kar yağışı sebebiyle eğitim bir gün süresince aksatılıyor.

Son olarak, çeşitli illerin tamamında benzer nedenlerden ötürü eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, kamu personelinin de idari izinli sayılmasına neden oldu. Eğitimin durdurulmasına ilişkin her il kendi durumuna göre karar alıyor ve gerekli tedbirleri alıyor.