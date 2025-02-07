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Kar Yağışı ve Sarı Kodlu Alarm Uyarısı

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İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Meteoroloji ve AKOM’un günler öncesinden duyurduğu kar yağışı, dünden itibaren İstanbul’da etkisini göstermeye başladı. Kuzey kesimlerde ve yüksek alanlarda kar şeklinde görülen yağış, bazı bölgelerde ise yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde kendini gösteriyor.

SARI KODLU ALARM GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 10 il için sarı kodlu alarm verdi. Kuvvetli kar ve sağanak yağmur uyarısı yapılan şehirler ise sırasıyla Adıyaman, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sinop ve Yozgat şeklinde sıralanıyor.

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