Kar Yağışları İçin Uyarı Yapıldı

KAR YAĞIŞLARI GELİYOR

Son dakika bilgilerine göre kar yağışları yolda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Bu rapora göre, Türkiye’nin büyük bir bölümünde yağış bekleniyor, özellikle İstanbul için sağanak uyarısı yapıldı. İki kentte karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Ülkemizin batı kesimlerinin yoğun bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük ve Sinop çevrelerinin ise sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların Balıkesir’in batı ve İzmir’in kuzey lisanlarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olabiliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor; yurt genelinde mevsim normalleri civarında kalacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve arada orta kuvvette esecek.

GÜÇLÜ YAĞIŞ UYARISI

Balıkesir’in batı ve İzmir’in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak yağışı beklendiğinden, bu bölgedeki olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, trafikte aksama vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapılıyor.

MARMARA İÇİN HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi parçalı ve çok bulutlu olacak, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların Balıkesir’in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

EDİRNE, İSTANBUL, KIRKLARELİ, KOCAELİ

Edirne 7°C, 14°C, çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı. İstanbul 11°C, 17°C, çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı. Kırklareli 6°C, 13°C, çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı. Kocaeli 13°C, 19°C, çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

EGE BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Ege Bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. İzmir’in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli yağışlar olabiliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz Bölgesi parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis olabilir.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu’da parçalı bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

BATI KARADENİZ HAVA RAPORU

Batı Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri ile Bolu ve Karabük çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis olabiliyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU

Orta ve Doğu Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis olabiliyor.

DOĞU ANADOLU HAVA Raporu

Doğu Anadolu’da parçalı ve az bulutlu geçeceği bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebiliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis olabiliyor.