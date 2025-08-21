Kara Fatma’nın Manken Canlandırması, Erzurum’da. Kadın Kahramanlar Sergisi açıldı. Türk Kadınını Anlatan Eserler Sergileniyor. Kahramanlık Güçlü Bir Geleneği Temsil Ediyor. Gazi Mareşal Üniformalı Canlandırma Dikkat Çekiyor. Fatma, Savaşta Önemli Görevler Üstlendi

SERGİDE KADIN KAHRAMANLAR ANLATILIYOR

Mili Mücadele’nin aziz kadın kahramanlarından biri olan Kara Fatma’nın manken canlandırması, memleketi Erzurum’da sergileniyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün orijinal mareşal üniformasının yer aldığı sergide, geçmişte cephane taşıyan kadınlardan yaralı askerleri tedavi eden kahraman kadınlar da anlatılıyor. Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan ‘Kadın Kahramanlar Sergisi’, Hisart Canlı Tarih Müzesi koleksiyonundan derlenmiş eserlerle, Nejat Çuhadaroğlu’nun küratörlüğünde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Sergi, Türk kadınlarının Milli Mücadele dönemindeki sorumluluklarını ve cephedeki kahramanlıklarını gözler önüne seriyor.

KADINLARIN KAHRAMANLIK HİKAYELERİ SERGİLENİYOR

Sergide, kahraman kadınların ilham veren hikayeleri özgün objeler ve tarihi belgelerle sunuluyor. Kağnıların başında cephane taşıyan ninelerden, yaralı askerleri tedavi edenlere kadar birçok kadın figürü sergide yer alıyor. Bu etkinlik, Türk kadınının üstlendiği zorluklar, yüklendiği sorumluluklar ve gösterdiği kahramanlıkları hatırlatmayı amaçlıyor. Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk’e ait orijinal mareşal üniformasının bulunduğu sergide, Erzurumlu kahraman üsteğmen Kara Fatma’nın manken canlandırması da bulunuyor.

NEJAT ÇUHADAROĞLU’NDAN AÇIKLAMALAR

Serginin küratörü Nejat Çuhadaroğlu, “Sergide, Milli Mücadele Dönemi’nde Türk kadınının yaşadığı zorlukları, verdiği mücadeleyi hatırlamamızı sağlayacak olan fotoğraflar, objeler, afişler ve manken canlandırmalar bulunuyor. Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk’e ait orijinal mareşal üniformalı canlandırması, kadın kahramanlarımızdan üsteğmen Kara Fatma’ya ait manken canlandırma da sergilenen eserler arasında” diyerek bilgilendirme yaptı.

KARA FATMA’NIN HAYATI VE MÜCADELESİ

1888 yılında Erzurum’da dünyaya gelen Kara Fatma, Milli Mücadele Dönemi’nde asker eşiyle cepheden cepheye koştu. 1. Dünya Savaşı’nın ardından, ülkede yaşanan işgaller nedeniyle önce ailesi ve köylüleriyle küçük savunma çeteleri kurarak mücadele eden Kara Fatma, ardından çetesiyle düzenli orduya katıldı. İstiklal Savaşı’nda 300 kişilik bir müfrezeyi yöneten Kara Fatma, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunda büyük rol üstlendi. 1. ve 2. İnönü muharebeleri ile Sakarya Meydan Muharebesi’nde savaşan Kara Fatma, İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi. Askerlik hayatına onbaşı rütbesiyle başlayan Kara Fatma, üsteğmen rütbesiyle emekli oldu.

KADIN KAHRAMANLARA DUYGUSAL YAKLAŞIM

Sergiyi gezen 92 yaşındaki Şefika Taş, kadın kahramanların hikayelerini duygulanarak izlediklerini belirtirken, “Ben Nene Hatun’un kızı, Kara Fatma’nın torunuyum. Vatan için neler çekmişler. Bunlar Dadaş. Erkeklerle erkek olmuş, mermi taşımışlar. Harbe girmişler,” dedi. Şefika Taş’ın sergiyi ziyaret ettiği anların sosyal medyada yayımlanan videosu büyük ilgi çekti.