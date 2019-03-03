Kara Kartal, Kayseri deplasmanında yaralı!

Deplasmanda Kayserispor ile karşılaşan Beşiktaş, bir puanı son dakikada bulduğu golle kurtardı.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor evinde konuk ettiği Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

Geçtiğimiz hafta derbide Fenerbahçe karşısında 3-3 beraberlikle sahadan ayrılan Beşiktaş Kayseri’deki karşılaşmaya etkili başlarken siyah beyazlılar ilk yarıda aradığı golü Atiba ile buldu. Caner Erkin’in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Dorukhan topu altı pasın içine indirirken Atiba da önüne düşen topu ağlarla buluşturdu.

İlk yarı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ligde oynadığı son 3 karşılaşmayı kazanan İM Kayserispor oyuna dengeyi getirirken ev sahibi ekip 57. dakikada Artem Kravets’in golü ile önce skora dengeyi getirdi ardından da 62. dakikada Deniz Türüç’ün golüyle mücadelde 2-1 öne geçti. Maçın 76. dakikasında Kayserispor, Şamil Çinaz ile topu ağlara gönderdi ama bu gol VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal edildi.

Beşiktaş karşılaşmanın son dakikalarında Caner Erkin’in attığı golle maça dengeyi getirdi ve sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla 2 önemli puan bırakan Beşiktaş haftayı 41 puanla kapattı