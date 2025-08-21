Kara Kartal, Lausanne ile karşılaşacak

BEŞİKTAŞ’IN AVUSTURYA TEMASLARI

Siyah-beyazlı ekip, Konferans Ligi play-off turu açılış maçında İsviçre temsilcisi Lausanne Sport ile karşılaşıyor. Süper Lig’de Eyüpspor galibiyeti ile moral bulan “Kara Kartal,” ilk maçta avantaj elde ederek tur yolunda önemli bir adım atmayı amaçlıyor. Mücadelenin tarihi ve saati merak ediliyor; Beşiktaş, 21 Ağustos Perşembe günü Lausanne Sport ile karşılaşacak.

MAÇ ZAMANI VE KANALI

Beşiktaş’In bu kritik maçı, 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.15’te başlayacak. Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahaya çıkacak olan siyah-beyazlılar, bu karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılarak turda avantaj sağlamayı hedefliyor. Maç, İsviçre’nin Lozan kentinde bulunan tarihi La Tuiliere Stadı’nda gerçekleştirilecek.

TARAFTAR DESTEĞİ VE HEYECAN

Lausanne ile Beşiktaş arasında yaşanacak bu mücadele, saat 21.15’te başlayacak ve futbol severlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Her iki takım da tur atlama yolunda kritik bir adım atmak için sahaya çıkacak. Beşiktaş, turu geçmek adına üstün bir performans sergilemeyi planlıyor. Karşılaşma, S Sport kanalından canlı yayınlanacak ve taraftarlar bu heyecanı anlık olarak takip edebilecek. Bu mücadele, futbolseverlerin kaçırmaması gereken önemli bir karşılaşma olmayı vaadediyor.