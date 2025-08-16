Kara Kuvvetleri Devir Teslim Töreni

Haberler

KARA KUVVETLERİ KOMUTANINDAN DEVİR TESLİM TÖRENİNE KATILIM

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 2025 Yılı General/Amiral Atamaları çerçevesinde 2 ve 3’üncü Ordu komutanlıklarında gerçekleştirilen devir teslim törenlerine katıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu; 15 Ağustos 2025 tarihinde yayımlanan 2025 Yılı General/Amiral Atamaları kapsamında, 2 ve 3’üncü Ordu Komutanlıklarında düzenlenen devir teslim törenlerine katıldı” ifadelerine yer verildi.

DEVİR TESLİM SÜRECİ

Devir teslim törenleri kapsamında, Orgeneral Levent Ergün, 2’nci Ordu Komutanlığı görevini Korgeneral Zorlu Topaloğlu’na devretti. Ayrıca Korgeneral Veli Tarakcı da 3’üncü Ordu Komutanlığı görevini Tümgeneral Tuncay Altuğ’a devretti. Bu törenler, ordu içerisindeki önemli geçişlerin ve görev değişimlerinin resmi olarak duyurulmasını sağlıyor.

