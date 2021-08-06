Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar emekli edildi

Yüksek Askeri Şura toplantısından önemli kararlar çıktı. Darbenin bastırılmasında önemli rol oynayan Orgeneral Ümit Dündar emekli edildi.

Yüksek Askeri Şûra’da 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında önemli rol oynayan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın genelkurmay başkanı yapılmayarak emekliye sevk edilmesi dikkat çekti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) üst düzey terfi ve emekliliklerin ele alındığı Yüksek Askeri Şûra’da (YAŞ) komuta kademesinde kapsamlı değişiklik yapılmazken, 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında önemli rol oynayan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar Genelkurmay Başkanı yapılmayarak emekliye sevk edildi. YAŞ toplantısında ayrıca FETÖ’nün kumpas davalarında yargılanmış olan komutanlardan kimileri terfi ettirilirken bazıları da emekli edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılan YAŞ toplantısında TSK komuta kademesinde sınırlı değişime gidildi ve kuvvet komutanlığı için 65 olan yaş haddini dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar emekliye sevk edilerek yerine 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever atandı.