Kara Kuvvetleri Komutanı İncelemelerde Bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, önemli askeri karargahlar üzerinde detaylı incelemelerde bulunuyor. Dün yaptığı ziyaret kapsamında Erzincan’da 3’üncü Ordu Komutanlığı’nı, Trabzon’da 17’nci Komando Tugay Komutanlığı’nı ve Bayburt’ta ise 17’nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığı karargahlarını ziyaret etti.

Orgeneral Tokel, bu ziyaretlerle birliklerin genel durumu ve operasyonel yeteneklerini gözlemledi. İncelemeler sırasında, görevli personelle istişarelerde bulundu ve askeri hazırlık seviyeleri hakkında bilgi aldı. Bu tür ziyaretler, birliklerin motivasyonunu artırıyor ve operasyonel etkinliği destekliyor.

Fırat Gül, İki Kampın Verimliliğini Vurguladı

Elazığspor'un teknik direktörü Fırat Gül, kamp sürecinin verimli geçtiğini belirtti. Takım kadrosunun büyük ölçüde korunduğunu ve yeni transferlerin uyum sağladığını vurguladı. Şampiyonluk hedefleniyor.
Galatasaray, NEOM FC’ye İhtar Gönderdi

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz hakkında NEOM FC'ye resmi uyarıda bulundu ve sözleşmeli oyuncularla izinsiz görüşmeler yapıldığını belirtti.

