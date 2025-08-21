Kara Kuvvetleri Komutanı İncelemelerde Bulundu

İNCELEMELERİN YAPILDIĞI BÖLGELER

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, önemli askeri karargahlar üzerinde detaylı incelemelerde bulunuyor. Dün yaptığı ziyaret kapsamında Erzincan’da 3’üncü Ordu Komutanlığı’nı, Trabzon’da 17’nci Komando Tugay Komutanlığı’nı ve Bayburt’ta ise 17’nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığı karargahlarını ziyaret etti.

HAREKETLİ GÜNDEM

Orgeneral Tokel, bu ziyaretlerle birliklerin genel durumu ve operasyonel yeteneklerini gözlemledi. İncelemeler sırasında, görevli personelle istişarelerde bulundu ve askeri hazırlık seviyeleri hakkında bilgi aldı. Bu tür ziyaretler, birliklerin motivasyonunu artırıyor ve operasyonel etkinliği destekliyor.