Kara Kuvvetleri Komutanı Toplantıya Katıldı

KOMUTANLAR SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİ

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 1-2 Haziran tarihlerinde Akdeniz’e komşu 15 ülkenin Kara Kuvvetleri Komutanları ve temsilcilerinin katıldığı sempozyuma katıldı. Fransa’nın Toulon kentinde düzenlenen Akdeniz Kara Kuvvetleri Komutanları Sempozyumu, Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

SEMPOZYUMDA GÖRÜŞÜLEN KONULAR

75 yılı aşan deneyime sahip Charles de Gaulle Uçak Gemisi’nde gerçekleşen sempozyumun ilk oturumunda, Akdeniz’in geleceği, operasyonel hazırlıklar ve iş birliği konuları ele alındı. İkinci oturumda ise hibrit ve siber tehditler ile bu tehditlerle nasıl iş birliği yapılacağı üzerine tartışmalar yapıldı.

Orgeneral Bayraktaroğlu, sempozyuma katılan Fransa K.K.K. Org. Pierre Schill, İspanya K.K.K. Org. Fernando Amador Ensenat Y Berea, Portekiz K.K.K. Org. Eduardo Manuel Braga da Crus Mendes Ferrao, Yunanistan K.K.K. Korg. Georgios Kostidis, Tunus K.K.K. Korg. Mohamed Ghoul, Libya Ulusal Ordusu K.K.K. Korg. Saddam Hafter, Libya K.K.K. Tümg. Khalifah Salem Ghribril Al-Fithori, Malta K.K.K. Tuğg. Clinton O’Neill ve Mısır K.K.K. Temsilcisi Tümg. Ossama Mohamed Salah Naga ile bölgesel güvenlik ve askeri iş birliği konularında ikili görüşmeler yaptı. Ayrıca, program çerçevesinde Paris Büyükelçiliği de ziyaret edildi.