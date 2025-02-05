Kara Para Operasyonu Hakkında Açıklama Yaptı

KARA PARA AKLAMA OPERASYONU AÇIKLAMASI

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, 93 paravan şirketle 9 milyar liralık kara para aklama operasyonu sonrası gözaltına alınan 40 şüpheli arasında bulunan Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö. hakkında basın toplantısı yaptı. Kurtulmuş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin işlemlerini kamuoyuna duyurdu.

YANILTICI BİLGİLERİN YAYILMASINA DİKKAT!

Yapılan açıklamasında, “Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı değildir. Kendisi Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı sıfatına haizdir” diyerek yanlış bilgilerin yayıldığını vurguladı. Kurtulmuş, gözaltı işleminin sadece Kapalıçarşı ile ilgili değil, Başkan Yardımcısı’nın diğer ticari faaliyetleri sebebiyle gerçekleştiğini belirtti.

KAPALIÇARŞI YÖNETİM KURULU’NUN ROLÜ

Kurtulmuş, “Kapalıçarşı Yönetim Kurulu, bir yasa ile kurulan, seçimle iş başına gelen ve farklı meslek gruplarından maliklerin oluşturduğu bir kurumdur” ifadeleriyle yönetimin işleyişini açıkladı. Kapalıçarşı’nın sevk ve idaresinden sorumlu olduklarını, ancak esnaf ve maliklerin ticari hayatlarıyla bir bağı olmadığına dikkat çekti.

BASIN ETİĞİNE VURGU

Son olarak, Kapalıçarşı’nın imajının zarar görmemesi için bilgilendirme yaptı. “Kapalıçarşı markasının ve imajının zarar görmemesi adına basın etik ve ilkelerine uygun sorumlu yayıncılık anlayışı ile bundan sonra hakkımızda yapılacak haberlerde tarafımızdan da bilgi alınmasını istiyoruz” diyerek sorumlu haber yapılmasını talep etti.