Kara Uçak Taşıyıcısı Uçuş İzni Aldı

ÇİN’İN UÇAN OTOMOBİLİ BAE’DE ÖZEL UÇUŞ İZNİ ALDI

Çinli uçan otomobil firması XPENG AERO HT tarafından üretilen “Kara Uçak Taşıyıcısı”, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) en kuzeydeki emirliği olan Resü’l-Hayme’de özel uçuş izni aldı. Çarşamba günü yapılan sertifika törenine Resü’l-Hayme Emiri ve BAE Yüksek Konseyi Üyesi Şeyh Suud bin Sakr El Kasimi, Çin’in BAE Büyükelçisi Zhang Yiming ve diğer önemli yetkililer katıldı. Törende, özel uçuş iznini alan XPENG AERO HT’un kurucusu Zhao Deli, “BAE’deki açık inovasyon ortamı, uçan otomobil teknolojisinin testine yönelik ideal platform sağlıyor” dedi.

İŞBİRLİĞİ VE STRATEJİK MUTABAKAT

Etkinlik sırasında, Resü’l-Hayme Ulaşım Otoritesi ve XPENG AERO HT arasında uçuş testi sertifikasyonu ve senaryo uygulamaları konusunda işbirliği yapılmasıyla kamu ulaşımı, turizm ve acil kurtarma gibi alanlarda uçan otomobillerin teşvik edilmesini amaçlayan stratejik bir mutabakat zaptı imzalandı. Ulaştırma Otoritesi Genel Müdürü İsmail El Bluşi, “Çin’in uçan araç teknolojisinin entegrasyonu, BAE’nin küresel akıllı mobilite ve düşük karbonlu ulaşım alanındaki konumunu güçlendiriyor” şeklinde açıklamada bulundu.

TEKNOLOJİK YENİLİKLER

“Kara Uçak Taşıyıcısı”, akıllı büyük ekrana ve tek çubuklu kontrol sistemine sahip tamamen elektrikli bir hava aracı olarak dikkat çekiyor. Otomatik ve manuel işletim modlarını destekleyen gelişmiş uçuş kontrol sistemi, operasyonel güvenliği artırıyor. Düşük gürültü seviyesi ve çevre dostu özellikler de bu uçan aracı kentsel uygulamalar için oldukça uygun hale getiriyor. BAE, alçak irtifa ulaşımını ekonomik kalkınma için aktif bir şekilde teşvik ederken, akıllı ulaşım sektöründe küresel şirketleri ülkeye çekmek amacıyla çeşitli politikalar uyguluyor.