Haberler

Kara Yolda Kur’an Sayfası Bulundu

ŞAŞKINLIĞA NEDEN OLAN KARE

Bitlis-Tatvan kara yolu kenarında bir vatandaş, satın aldığı incirin kasasının altından bir Kur’an-ı Kerim sayfası buldu. Satış yapan bir satıcıdan incir alan kişiye, kasayı boşaltınca beklenmedik bir görüntüyle karşılaşması büyük bir şaşkınlık yaşattı. Kasayı açan birey, incirlerin altında Kur’an-ı Kerim sayfasını görünce duruma tepki gösterdi. O anları cep telefonu ile kaydedip sosyal medyada paylaştı.

DİN GÖREVLİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Konu hakkında açıklamalarda bulunan alimler, yıpranmış ya da okunamayacak duruma gelen Mushafların ve Allah lafzının yazılı olduğu kağıtların toprak altına gömülmesi gerektiğini ifade ediyor. Bu durum, dini hassasiyetler açısından önem taşıyor. Olayın ardından vatandaşlar, bu durumun saygı gerektiren bir konu olduğunu belirtiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Zeynep Yıldız, Çubuk’ta Ziyaretler Gerçekleştirdi

Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Çubuk'ta gerçekleştirdiği ziyaretlerde kadınların projelerdeki rolünü vurguladı ve gastronomi kursunda tarımsal üretimin ve kültürel değerlerin önemini belirtti.
Haberler

Edirne Lalapaşa Kaymakamı Yılmaz Ziyaret Etti

Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Sarıdanişment ve Süleymandanişment köylerini ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi ve ihtiyaçlarının karşılanacağına söz verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.