Kara yollarında Bakım Çalışmaları Sürüyor

TRAFFİK GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu süreçte sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretleri ile yönlendirmelere uyması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yol durumu bültenine göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki enerji panolarının bulunduğu kule içindeki bakım ve onarım çalışmaları 60 gün sürecek. Bu nedenle, dekoratif aydınlatma sistemi devre dışı kalacak.

YOL DURUMU VE ULAŞIM DÜZENLEMELERİ

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunda 51-52. kilometreler arasındaki yapım çalışmaları sebebiyle, Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Denizli-Serinhisar yolunun 24-33. kilometrelerinde de yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım çift yönlü olarak bölünmüş yolun bir kısmından gerçekleştiriliyor. Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

ÜSTYAPI YENİLEME VE ŞEV TANZİM ÇALIŞMALARI

Osmaniye-Gaziantep yolunun 4-7. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak devam ediyor. Aynı şekilde, Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor. Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 61. kilometresindeki deniz tahribatı nedeniyle, bölünmüş yolun Tirebolu-Espiye istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

BAKIM ÇALIŞMALARI VE TRAFİK ETKİSİ

Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki bakım çalışmaları nedeniyle, Alanya Tünelleri’nin Alanya-Antalya istikametinde bir şerit 09.00-17.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Balıkesir-Dursunbey yolunda ise 50-64. kilometreler arasındaki muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor. Tokat-Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde de şev tanzim çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.