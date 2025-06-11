Kara Yollarında Çalışmalar Devam Ediyor

TRAFFİK GÜVENLİĞİNE DİKKAT

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım işlemleri esnasında, sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu’nda Kandıra-Körfez kavşakları arasında 73-92. kilometrelerde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu sebeple otoyolun Ankara-İstanbul yönü geçici olarak trafiğe kapatılırken, sürücüler Kandıra Kavşağı’ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor. Ayrıca, TEM Otoyolu’ndaki Kandıra Kavşağı’ndan giriş ve çıkışların trafiğe kapalı olduğu bildiriliyor. Çalışmalar, geceleri 22.00-06.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

ŞERİTLERDEKİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İzmir-Aydın Otoyolu’nda, İzmir-Aydın yönünde sol ve orta şeritlerdeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, sağ şerit ve emniyet şeridinden sağlanıyor. Konya-Karaman-Ereğli çevre yolunun 13-14. kilometrelerindeki Kaşınhanı Köprülü Kavşağı’ndaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, Çumra-Karaman yönüne gidecek sürücülerin servis yolunu kullanmaları gerekiyor. Düzce-Akçakoca yolunun 16-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, servis yolundan kontrollü bir şekilde devam ediyor.

YOL DURUMU RAPORU

Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 8-13. kilometrelerinde yapılan çalışmalar nedeniyle trafik akışı sol yoldan iki yönlü olarak sürdürülüyor. Kayseri-Niğde yolundaki 2-8. kilometreler arasındaki inşaat çalışmalarından dolayı ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor. Çorum-Mecitözü-Amasya yolunun 28-35. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor. Pınarlar-Eğribel yolunun 32. kilometresindeki Eğribel Tüneli’nin bir tüpündeki elektrik ve elektronik sistemlerin bakım, onarım ve montaj çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer tüpten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Bursa istikametinde ulaşım, servis yolundan sürdürülmekte. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 39-42. kilometrelerinde sanat yapıları, kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları yüzünden ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.