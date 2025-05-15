Kara Yollarında Çalışmalar Devam Ediyor

KARAYOLU ÇALIŞMALARI VE TRAFİK DÜZENLEMELERİ

Kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım işlemleri sırasında sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyuması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bülteninden alınan bilgilere göre, TEM Otoyolu’nun Havsa-Edirne Doğu kavşaklarındaki yapım çalışmaları dolayısıyla Edirne yönü trafiğe kapatıldı ve ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. TAG Otoyolu’ndaki 9-12. kilometreler arasında bulunan (Yılankale-Ceyhan kavşakları) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sürdürülüyor.

KAPALI GÜZERGAHLAR VE DÜZENLEMELER

Kırıkkale-Konya yolunun 28-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sonucunda Konya-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatıldı ve ulaşım Kırıkkale-Konya istikametinden iki yönlü devam ediyor. Sakarya-Bilecik yolunun 29-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Bilecik yönü trafiğe kapatıldı, ulaşım ise Sakarya istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Korkuteli-Elmalı yolunun 45-51. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları sırasında sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR VE DURUM GÜNCELLEMELERİ

Yozgat-Kırıkkale yolunun 68-71. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü yapılıyor. Turhal-Zile yolunun 25-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde devam ediyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 16-19. kilometrelerinde gerçekleştirilen üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Ayrıca, Diyarbakır-Mardin yolunun 8-11. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor. Beşikdüzü-Trabzon yolunun 40-55. kilometrelerindeki levha montaj çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.