Kara Yollarında Trafik Kontrolü Gerekir

TRAFFİK GÜVENLİĞİNE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

Kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu’nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları arasındaki 72-76. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle Edirne istikameti trafiğe kapalı durumda. Bu kesimde ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

DENİZLİ-AYDIN GÜZERGAHINDA TRAFİK KAPALI

Aydın-Denizli Otoyolu’nun 9-13. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinin 13 Mayıs’a kadar araç trafiğine kapatıldığı bildiriliyor. Bu güzergah üzerinden ulaşım Aydın istikametinden gidiş-geliş şeklinde sürdürülecek.

ANKARA ÇEVRE OTOYOLU’NDA KONTROLÜ KAPANMALAR

Ankara Çevre Otoyolu üzerinde Konya Kavşağı’nın (İncek istikameti) şehir merkezi ve Gölbaşı bağlantısını sağlayan ayrım koluna yapılan derz onarım çalışmaları nedeniyle bu güzergah trafiğe kapatılmış durumda. Şehir merkezine gidişler Pozantı Kavşağı ayrılma kolundan, Gölbaşı’na gidişler ise Hacılar Kavşağı’ndan geri dönülerek kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor.

TAG OTOYOLU’NDA YÜKSEK DİKKAT

TAG Otoyolu’nun 9-12. kilometrelerinde (Bahçe-Ceyhan kavşakları) üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Ayrıca, Kayseri-Pınarbaşı yolunun 43-44. kilometrelerinde yer alan menfez çalışması nedeniyle Pınarbaşı istikametinde şerit daraltması uygulanıyor.

BATMAN-SİİRT YOLUNDA TRAFİK DÜZENLEMESİ

Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 13-15. kilometrelerinde yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle Batman-Siirt istikametinde bölünmüş yolun sol tarafı trafiğe kapatılıyor. Ulaşım sağ koldan gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

TÜNEL ÇALIŞMALARI NEDENİYLE TRAFİK AKIŞI KESİLECEK

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli’nın Trabzon-Akçaabat yönündeki tüpü ve yine aynı yolun 55. kilometresindeki Trabzon Tüneli’nin her iki yönündeki tüplerde gerçekleştirilecek üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla 21.00-07.00 saatleri arasında trafik akışı kısa süreli olarak kesilecek. Ulaşım bu kesimlerde tek şeritten kontrollü bir şekilde yapılacak.

ÇANAKKALE İSTİKAMETİNDE YENİLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çanakkale Assos-Troya Tünelleri’nin Çanakkale istikametindeki tüpünde devam eden bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücüler eski Ayvacık-Küçükkuyu yoluna (Kazdağları rampaları) yönlendirilmektedir. Uşak-Afyonkarahisar yolunun 28-31 ve 32-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları gerekçesiyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.