Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi Gerekiyor

KONTROL ALTINDA ULAŞIM GERÇEKLEŞİYOR

Kara yollarındaki yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinin sürdüğü kesimlerde yavaş seyahat edilmesi ve trafik işaretleri ile işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmit-Kandıra-Kefken yolunun 19-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

ŞERİT DARALTMALARI DEVAM EDİYOR

Ankara Çevre Otoyolu’nun 0-1. kilometrelerinde İstanbul-Kırıkkale yönünde Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolundaki yapım çalışmaları yüzünden şerit daraltılması yapılarak ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerindeki Nizip ve Birecik geçişlerindeki yapım faaliyetleri nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.

HİZMET YOLU KULLANILIYOR

Bursa-Karacabey ayrımı-Zeytinbağı il yolunun Bursa-Mudanya yönündeki 5-7. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor. Seydikemer-Kaş yolunun 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tokat-Niksar yolunun 27-32. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İKİ YÖNLÜ ULAŞIM SAĞLANIYOR

Yozgat-Alaca yolunun 16-19. kilometrelerindeki yapım ve Didim ayrımı-Milas yolunun 14-18. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolların bir kısmından iki yönlü sürdürülüyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 16-18. kilometrelerindeki üstyapı yenileme ile Seydişehir-Bozkır yolundaki 21-25. kilometrelere kadar olan yapım çalışmaları nedeniyle de ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.