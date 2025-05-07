Kara Yollarının Çalışmaları Nedeniyle Trafik

TRAFFIC RESTRICTIONS DUE TO ROAD WORKS

Kara yolları yapım, bakım ve onarım işlemlerinin sürdüğü bölgelerde yavaş ilerlemek ve trafik işaretleri ile işaretçilerine dikkat etmek gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yol durumu bültenine göre, O-4 Otoyolu’nun Hendek-Gümüşova kavşakları arasındaki 159-170. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun kuzey taşıma yolu (İstanbul istikameti) belirli kesimlerde trafiğe kapatılıyor ve ulaşıma güney taşıma yolundan (Ankara istikameti) iki yönlü olarak devam ediliyor.

MAINTENANCE WORKS ON OTHER HIGHWAYS

Öte yandan, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Selçukgazi Tüneli ile Bursa Kuzey Gişesi arasında (İzmir istikameti) bazı şeritler kademeli olarak trafiğe kapatılıyor. Bu alanda ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor. Ankara Çevre Otoyolu’nda ise Konya Kavşağı’ndan (İncek istikameti) şehir merkezi ve Gölbaşı merkez bağlantısını sağlayan ayrım kolu, derz onarım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı.

CONTROLLED TRAFFIC DURING REPAIRS

Şehir merkezine gidişler Pozantı Kavşağı ayrım kolundan, Gölbaşı’na gidişler ise Hacılar Kavşağı’ndan geri dönülerek Konya Kavşağı’ndan sağlanıyor. TAG Otoyolu’nun 9-12. kilometrelerinde (Bahçe-Ceyhan kavşakları) üstyapı onarım çalışmaları yüzünden ulaşım kontrollü bir şekilde sürüyor. Uşak-Afyonkarahisar yolunun 28-31. ve 32-36. kilometreleri ile Turhal-Zile yolunun 25-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bu bölümlerde kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

OTHER ROADS IMPACTED BY ONGOING WORKS

Ayrıca, Osmancık-İskilip yolunun 47-48. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla bu güzergahta da ulaşım kontrollü devam ediyor. Giresun-Gümüşhane il sınırı-Kürtün-Torul yolunda yaşanan heyelan nedeniyle 26. kilometrede ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Yozgat-Alaca yolunun 16-19. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Bingöl-Genç yolunun 7-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle de ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.