Kara Yolu Çalışmaları Nedeniyle Trafik Yoğun

TRAFFİK İŞARETLERİNE UYULMASI GEREKEN DURUMLAR

Kara yollarındaki yapım, bakım ve onarım işleri sürerken, sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu’nun Kandıra-Körfez kavşakları arasında yer alan 73-92. kilometrelerde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler Kandıra Kavşağı’ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor. Ayrıca, TEM Otoyolu Kandıra Kavşağı’ndan erişim ve çıkışlar da trafiğe kapatılmış durumda. Çalışmalar genellikle 22:00-06:00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

ÜSTYAPI ONARIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İzmir-Aydın Otoyolu’nda (Aydın Çevre Otoyolu) İzmir-Aydın yönünde sol ve orta şeritlerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım sağ şerit ve emniyet şeridinden sağlanıyor. Konya-Karaman-Ereğli çevre yolunun 13-14. kilometrelerinde Kaşınhanı Köprülü Kavşağı’ndaki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Çumra-Karaman yönüne gidecek sürücülerin servis yolunu kullanması gerekiyor. Düzce-Akçakoca yolunun 16-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

YOL DURUMU HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 8-13. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı sol yoldan iki yönlü olarak sürdürülüyor. Kayseri-Niğde yolundaki 2-8. kilometreler arasında yapım çalışmaları devam ederken, ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak yapılmakta. Çorum-Mecitözü-Amasya yolunun 28-35. kilometrelerinde ise bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

GÜVENLİ ULAŞIM SAĞLANIYOR

Pınarlar-Eğribel yolunun 32. kilometresindeki Eğribel Tüneli’nin bir tüpünde elektrik ve elektronik sistemleri bakım, onarım ve montaj çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle ulaşım diğer tüpten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolundaki 13-15. kilometreler arasındaki yapım çalışmaları dolayısıyla Bursa istikametinde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor. Son olarak, Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 39-42. kilometrelerinde sanat yapıları, kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.