Karabağ-Ferencvaros Maçı 27 Ağustos’ta

MAÇIN YAYIN DETAYLARI

Büyük bir heyecana sahne olması beklenen Karabağ ile Ferencvaros karşılaşmasının yayın detayları kesinleşti. Futbol tutkunları, maçı hangi kanalda izleyebilecekleri ve canlı yayın linkinin bulunup bulunmadığı konusunda tüm bilgilere ulaşabilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda gerçekleşecek olan bu mücadele, CBC Sport ve tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

CANLI YAYIN KÜNYESİ

CBC Sport, Azerspace 46E üzerinden, Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli yayın gerçekleştirecek. tabii Spor ise Turkcell TV+ 75. kanalından yayına girecek, ayrıca Türksat uydusu ve çevrim içi platformlar üzerinden futbolseverler ile buluşacak. Dev karşılaşma, 27 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek ve saat 19:45’te başlayacak.

MAÇIN OYNANACAĞI YER

Karabağ ile Ferencvaros arasındaki bu büyük mücadele Bakü’de, Tofiq Bahramov Stadyumu’nda oynanacak. Maç başlamadan önce, ilk düdükle birlikte anlık skor ve önemli gelişmeler canlı olarak izlenebilecek.