Karabağ, Ferencvaros’u 3-1 yendi

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURUNDA KARABAĞ’DAN KUVVETLİ BAŞLANGIÇ

Azerbaycan temsilcisi Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’ndaki ilk mücadelesinde, deplasmanda Macar ekibi Ferencvaros’u 3-1’lik skorla yenerek rövanş maçı öncesi avantaj elde etti. Dört karşılaşmanın oynandığı bu önemli gecede, Karabağ’ın gollerini, 50. dakikada Marko Jankovic, 67. dakikada Kevin Medina ve 85. dakikada Musa Gurbanli attı. Ferencvaros’un tek golü ise 29. dakikada Barnabas Varga’dan geldi.

CLUB BRUGGE İLE RANGERS ARASINDAKİ ÇEKİŞME

Gecenin ikinci maçında ise Belçika takımı Club Brugge, deplasmanda İskoç ekiplerinden Rangers’ı 3-1’lik bir skorla mağlup etti. Club Brugge’un gollerini, 3. dakikada Romeo Vermant, 7. dakikada Jorne Spileers ve 20. dakikada Brandon Mechele asi. Rangers’ın golü ise 50. dakikada Danilo’nun kramponlarından geldi.

PAFOS’TA ZAFER

Bir diğer karşılaşmada ise Güney Kıbrıs kadrosu Pafos, Sırp ekibi Kızılyıldız’ı 2-1 yenerek galip geldi. Pafos’un gollerini, 1. dakikada Joao Correia ve 52. dakikada penaltıdan Pedro Rodrigues kaydetti. Kızılyıldız’ın tek golü 58. dakikada Bruno Duarte ile geldi.

Tüm bu sonuçlar, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda devam eden büyük heyecanı gözler önüne seriyor.