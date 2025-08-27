Karabağ, Ferencvaros’u eleyerek devam etti

KARABAĞ PLAY-OFF TURUNDAN YÜKSELDİ

Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Ferencvaros’u eleyerek lig aşamasına kalmayı başardı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turunun rövanşında Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya geldi. İlk maçta 3-1 gibi avantajlı bir skor elde eden Karabağ, evinde oynadığı ikinci maçta 3-2 mağlup olmasına rağmen toplamda 5-4’lük skorla rakibini eleyerek lig etabına geçiş yaptı.

Karabağ, Şampiyonlar Ligi’nde tarihindeki ikinci kez yer alacak. Bu önemli karşılaşmada Karabağ’ın gollerini Leandro Andrade ve Abdellah Zoubir kaydetti. Ferencvaros’un gollerini ise Lenny Joseph, penaltıdan Barnabas Varga ve Alex Toth attı.