Haberler

Karabağ, Ferencvaros’u eleyerek devam etti

KARABAĞ PLAY-OFF TURUNDAN YÜKSELDİ

Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Ferencvaros’u eleyerek lig aşamasına kalmayı başardı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turunun rövanşında Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya geldi. İlk maçta 3-1 gibi avantajlı bir skor elde eden Karabağ, evinde oynadığı ikinci maçta 3-2 mağlup olmasına rağmen toplamda 5-4’lük skorla rakibini eleyerek lig etabına geçiş yaptı.

Karabağ, Şampiyonlar Ligi’nde tarihindeki ikinci kez yer alacak. Bu önemli karşılaşmada Karabağ’ın gollerini Leandro Andrade ve Abdellah Zoubir kaydetti. Ferencvaros’un gollerini ise Lenny Joseph, penaltıdan Barnabas Varga ve Alex Toth attı.

ÖNEMLİ

Haberler

Galatasaray, Singo’yu İstanbul’a getirdi

Galatasaray, Wilfried Singo’yu kadrosuna kattı. Yeni transfer, İstanbul'da olmaktan memnuniyet duyduğunu ve taraftarın desteğiyle başarılı olacaklarını açıkladı.
Haberler

Şırnak’ta Programda Öğrenciler Kaynaşıyor

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Uludere'deki 'Maziden Atiye Şırnak' etkinliğinde tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkmanın önemini dile getirerek, öğrenci birlikteliğine katkı sağladığını belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.