Karabağlar’da Hırsızlık, A.G. Tutuklandı

POLİS EKİPLERİ HIRSIZLIK SUÇÜSTÜ YAKALADI

Karabağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, dün Karabağlar’daki bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı sonrası olay yerine gitti. Olay yerine ulaşan polis, A.G.’yi suçüstü yakaladı.

A.G.’NİN SUÇ DOSYASI HIZLA BÜYÜDÜ

A.G.’nin sorgusunda, “Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “Kasten yaralama”, “Bilişim sistemlerini banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, ve “Hükümlü veya tutuklunun kaçması” gibi toplamda 13 ayrı suçla ilgili 22 yıl 8 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Polis işlemlerinin ardından A.G., adliyeye sevk edildi ve burada tutuklanma kararı çıktı.