Karabağlar’da Uyuşturucu Satışı İfşa Oldu

UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN ŞAHIS YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, evinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir kişi, polisten kaçarken yüksekten düşerek yaralanıyor. Olay, A.E. (22) adlı şüphelinin adresinde yapılan aramada gerçekleşiyor.

ARACILIKLA BASKIN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticareti ile mücadele çalışmaları çerçevesinde A.E.’nin evinde yüklü miktarda uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçiyor. Baskın sırasında, şüpheli yüksekten düşerek yaralanıyor. Adreste yapılan aramada ise 2 bin 475 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçiriliyor.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI

Hastanede tedavi gören A.E., tedavisinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk ediliyor. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan şüpheli, cezaevine gönderiliyor.