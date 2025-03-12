Karabağlar’daki Cinayetin Görüntüleri Ortaya Çıktı

OLAYIN DETAYLARI

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, polise kendisini ihbar ettiği iddia edilen bir kişinin öldürüldüğü cinayetle ilgili yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Olay sonucunda gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklanma kararı aldı. Cinayet, 10 Mart gecesi saat 21.00 sıralarında Reis Mahallesi 9030 Sokakta yer alan bir kahvehanede gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, plakası olmayan bir motosikletle kahvehane önüne gelen dört kişi, “Siz misiniz muhbirlik yapan?” diyerek mekana ateş açtı. O sırada kahvenin önünde bulunan 43 yaşındaki Nuh Çifci, tabancadan çıkan mermilerin isabetiyle ağır yaralandı. Saldırganlar olayın ardından motosikletle kaçarken, durumu görenler hemen ihbarda bulundu.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine intikal eden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri Nuh Çifci’yi kontrol etmek üzere müdahalede bulundu. Yapılan ilk değerlendirmede, ağır yaralı olduğu tespit edilen Çifci, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne hızlıca sevk edildi. Ancak buradaki tedavi çabalarına rağmen Nuh Çifci kurtarılamadı. Cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameralarındaki görüntüler eşliğinde, şüphelilerin kimliği belirlendi. M.M.U. (40), M.U. (28) ve A.A. (28) olarak tespit edilen zanlılar, bir araçla kaçma girişimi esnasında Seferihisar – Gümüldür yolunda yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

KAMERADA GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri de gün yüzüne çıktı. Bu görüntülerde, şüphelilerin motosikletle olay yerine gelişi, Nuh Çifci’nin bulunduğu yere ateş edilmesi ve saldırganların motosikletle kaçışı anbean kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.