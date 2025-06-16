Karabey’de Gençlik Pikniği Yapıldı

GENÇLER DOĞAYLA İÇ İÇE BİR ARAYA GELDİ

Muş’un Karabey köyünde her yıl düzenlenen geleneksel piknikte gençler, doğanın keyfini çıkararak geçmişteki anılarını paylaştı. Bu yıl da coşku ve neşe içinde geçen etkinlik, doğa ile iç içe bir ortamda gerçekleştirildi. Gençler birbirleriyle oyunlar oynadı, sohbetler yaptı, yöresel lezzetleri paylaştı ve eski günleri hatırladı.

PİKNİK, SOSYAL BAĞLARI GÜÇLENDİRİYOR

Etkinlikte konuşan Ahmet Demir, bu tür organizasyonların köydeki sosyal bağlılıkları artırdığını belirtti. “Bu piknik etkinliği bizim için sadece eğlence değil; köyümüzün gençleriyle birlik, dostluk ve kültürel değerlerimizi yaşatmaya vesile oldu. Her nesil bir öncekine değer katarak bu geleneği sürdürüyor” şeklinde konuştu.

KÜLTÜREL SÜREKLİLİK VE AİDİYET DUYGUSU

Gençlerden Erol Batır da etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Gençlerin bir araya gelip sohbet etmesi, geçmişe dair hikayelere kulak vermesi çok anlamlı. Bu etkinlik bize hem motivasyon hem de aidiyet duygusu kazandırıyor” ifadelerini kullandı. Batır, kültürel sürekliliğin bu tür etkinliklerle sağlandığını vurguladı.