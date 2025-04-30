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Karabey’de Pazar Kurbanlık Arttı

ÇARŞAMBA PAZARINDA HAREKETLİLİK BAŞLADI

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Karabey köyünde her hafta kurulan Çarşamba Pazarı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hareketlenmeye başladı. 6 Haziran’da kutlanacak Kurban Bayramı dolayısıyla, pazarda kurbanlık arayışında olan vatandaşların sayısında belirgin bir artış gözlemleniyor.

KURBANLIK TALEPLERİ ARTIYOR

Bölgede kurbanlık satışları yapan besiciler, taleplerin şimdiden başladığını ifade ediyor ve önümüzdeki haftalarda yoğunluğun daha da artacağını öngörüyor. Vatandaşlar, uygun kurbanlık bulmak için fiyatları ve hayvanların sağlık durumlarını titizlikle inceliyor.

KÖY PAZARI BULUŞMA NOKTASI

Karabey Köyü Çarşamba Pazarı, hem çevre köylerden gelen üreticilere hem de alıcılara buluşma noktası olmaya devam ediyor. Bu durum, pazarın önemini artırarak, hem alıcılar hem de satıcılar için etkin bir ticaret alanı sağlıyor.

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