Karaborsada Bilet Fiyatları Yükseldi

MAÇ ÖNCESİ KARABORSADA DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

Devler Ligi’nin açılış haftasında gerçekleşecek olan kritik karşılaşma öncesi karaborsada belirgin bir artış gözlemlendi. Bazı biletlerin fiyatı 4.500 euroya, yani yaklaşık 218 bin liraya kadar çıktı. Frankfurt – Galatasaray maçı için biletler, resmi fiyatların çok üzerinde satışa sunulmaya başladı. Alman basınında yer alan haberlere göre, Eintracht Frankfurt – Galatasaray karşılaşmasına gösterilen ilgi oldukça yoğun.

BİLET FİYATLARINDAKİ ARTIS

Hem ev sahibi Eintracht Frankfurt taraftarlarının hem de bölgede yaşayan pek çok Galatasaraylı’nın bilet almak istemesi, satışların ardından biletlerin kısa sürede karaborsada yükselmesine yol açtı. Normal tribün biletlerinin yaklaşık 900 euro civarında satıldığı ifade edilirken, karaborsada bu fiyatın birkaç katına çıktığı belirtildi. Özellikle maç öncesine yaklaşırken bazı biletlerin 2.500 euro seviyesine kadar yükseldiği, VIP kategorisindeki koltukların ise 4.500 euro yani yaklaşık 218 bin liraya satıldığı bildirildi.

NİZAMLI BİLET SATIŞI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt ile Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü Almanya’da mücadele edecek. Bu tarihi karşılaşma öncesindeki yüksek bilet fiyatları, taraftarların büyük ilgisini ortaya koyuyor.