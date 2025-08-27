Karabuğday Hasadı Başladı, Verim Düşük

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Öbektaş beldesinde yetiştirilen karabuğdayın hasadına başlandı. Glütensiz yapısıyla çölyak hastaları için önemli bir besin kaynağı olan karabuğday, Türkiye’de 12 ilde toplam 12 bin dönüm alanda ekiliyor. Bu yıl Gümüşhane’de 3 bin 200 dönüm alanda ekim yapıldı. Mayıs ayında toprakla buluşturulan ürün, 90 gün sonra biçerdöverler ile hasat edilmeye başlandı. Kelkit Öbektaş beldesindeki 560 dönümlük alanda hasat tamamlandı, beldedeki yaklaşık bin 800 dönümlük arazide ise çalışmalar sürüyor. Ancak hava şartlarından dolayı bu yıl verim düşüşü yaşandı.

TALEP ARTTI

Glüten içermeyen yapısı sayesinde çölyak ve sindirim sistemi rahatsızlığı bulunan hastalar için yanı sıra, şeker ve kalp-damar hastaları için de önemli bir besin olan karabuğday, Türkiye’de giderek artan bir talep ile karşılaşıyor. Türkiye’nin yıllık karabuğday tüketiminin yaklaşık 20 bin ton olduğu belirtiliyor. 2024 yılında bunun yüzde 3’ünün iç pazardan sağlanması beklenirken, 2025 yılında bu oranın yüzde 4 seviyelerine ulaşması hedefleniyor. 2018’den önce Türkiye’de karabuğday işleme tesisi bulunmazken, Kelkit ilçesindeki tesisin faaliyete geçmesiyle üretim alanları hızla genişledi. Bilecik’ten Kars’a kadar pek çok ilde ekim yapılıyor.

VERİMDE DÜŞÜŞ

Karabuğdayın her yıl üst üste ekilemediği, yılda yalnızca iki kez ekim yapılabileceği, üçüncü yıl ise ürün değişikliğinin zorunlu olduğu ifade ediliyor. Gümüşhane’de ekimi yapılan 3 bin 200 dönümlük alandan bu yıl yaklaşık 200 ton verim bekleniyor. Üretici Tayyar Gürsoy, “Türkiye’de yaklaşık 12 bin dönüm alanda ekim yaptırıyoruz. Bunlar da Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi, Öbektaş beldesinde bulunan fabrikaya geliyor. Karabuğdayın başkenti Gümüşhane olma yolunda ilk günkü sloganımızla hala aynı şekilde devam ediyoruz. Hava şartlarından dolayı karabuğday verimini etkileyebiliyor ama Allah bereket versin” diyerek üretimin önemine vurgu yaptı.

YERLİ ÜRETİMİN ÖNEMİ

Türkiye’nin karabuğdayda yurt dışına bağımlı bir ülke olduğunu belirten Gürsoy, “2018’den önce Türkiye’de karabuğday işleme tesisi yoktu. Şimdi ise Türkiye’nin artık bir karabuğday işleme tesisi var. Ekim alanları her geçen gün büyüyor. Türkiye, yıllık 20 bin ton karabuğday tüketiyor fakat bunun 2024’te yüzde 3’ünü iç pazardan, kendi çiftçimizden sağlayacağız. 2025’te yüzde 4 civarını iç pazardan sağlamak istiyoruz. Karabuğdayın Türkiye için büyük önemi var; bu nedenle çiftçilerimizden daha fazla destek bekliyoruz. Karabuğdayın dünya için de önemli olduğunu unutmayalım. Glutensiz sektör her geçen gün büyüyor, obezitenin arttığı bir ortamda karabuğdaya olan ihtiyaç da artıyor” dedi.